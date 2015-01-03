Сенатор Маккейн очолить комітет у справах збройних сил - ЗМІ

За останній рік він майже незмінно був у числі співавторів найжорсткіших законопроектів щодо військової агресії на території України. Зокрема, у квітні сенатор разом зі своїми колегами-республіканцями пропонував законодавчо оформити «протистояння російській агресії», наполягаючи, зокрема, на необхідності поставок в Україну важкого озброєння. «Дайте їм зброю, яке їм необхідне, дайте їм кошти, які їм потрібні, дайте їм можливість битися, і вони будуть битися», -говорив колегам Маккейн, повідомляє gazeta.ru.

У травні Маккейн став співавтором законопроекту про надання Україні статусу союзника США поза НАТО.

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Як зазначають американські експерти, сенатор має намір відстоювати необхідність поставок озброєння в Україні і на посту голови комітету у справах збройних сил.

«Він стане тим самим значним військовим розумом, який, працюючи в сенаті, зможе додати гостроту військової стратегії і політичним рішенням», - упевнений політконсультант Крістофер Нейвім, який брав участь в різних виборчих кампаніях республіканців.