Маккейн: Ганьба, що США не дали зброю Україні

Більш того, він упевнений, що Штати в цілому втрачають довіру міжнародного співтовариства через нездатність діяти у відповідальні моменти, передає "Голос Америки".

"В цілому світі, включно зі Східною Європою, складається брак довіри до Америки саме через нашу неспроможність діяти, щоб допомогти українському народові в умовах російської агресії​", - заявив Маккейн під час дискусії, присвяченій становленню демократії в Східній Європі.

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Він також підкреслив, що факт безпрецедентного з кінця Другої світової війни розчленування однієї держави іншою створює тенденцію, яка очевидна всьому світу, але особливо - потенційним жертвам Росії.

"Це зрозуміло, особливо балтійці і Молдова, які є наступною ціллю Володимира Путіна", - попередив Маккейн.

Сенатор пообіцяв зробити все можливе, щоб змусити адміністрацію Обами надати Україні озброєння.

"Українців знищують вже зараз. Понад 4000 тисячі людей загинули, і це ганебно, що Сполучені Штати Америки не дали зброю, якою вони могли би себе захистити", - резюмував сенатор-республіканець.