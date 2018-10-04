Росія традиційно відреагувала на звинувачення Нідерландів: жодних атак не було
У Росії відреагували на звинувачення Нідерландів про спробу РФ здійснити хакерську атаку на Організацію із заборони хімічної зброї.
Джерело в МЗС Росії назвало "черговою дурістю" звинувачення, передає "РИА Новости".
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"Жодних атак не було і бути не може. Це (звинувачення — Ред.) не має ніякого відношення ні до Конвенції із заборони хімічної зброї, ні до організації. Це має відношення до мракобісної політики, яка дійшла до межі, з боку деяких держав Заходу", — сказав співрозмовник ЗМІ.
"Ми входимо до всіх структур організації, навіщо нам ламати? У нас є доступ, вся мережа відкрита для нас", — додав він.
Раніше правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.
Операція російського ГРУ, як передбачається, була націлена на штаб-квартиру ОЗХЗ у Гаазі.
Четверо ідентифікованих нідерландськими правоохоронцями підозрюваних мали при собі дипломатичні паспорти. Серед них були IT-фахівці й агенти підтримки.