Росія традиційно відреагувала на звинувачення Нідерландів: жодних атак не було

Хакерських атак на ОЗХЗ з боку Росії не було, стверджують у МЗС РФ.

У Росії відреагували на звинувачення Нідерландів про спробу РФ здійснити хакерську атаку на Організацію із заборони хімічної зброї.

Джерело в МЗС Росії назвало "черговою дурістю" звинувачення, передає "РИА Новости".

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"Жодних атак не було і бути не може. Це (звинувачення — Ред.) не має ніякого відношення ні до Конвенції із заборони хімічної зброї, ні до організації. Це має відношення до мракобісної політики, яка дійшла до межі, з боку деяких держав Заходу", — сказав співрозмовник ЗМІ.

"Ми входимо до всіх структур організації, навіщо нам ламати? У нас є доступ, вся мережа відкрита для нас", — додав він.

Раніше правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.

Операція російського ГРУ, як передбачається, була націлена на штаб-квартиру ОЗХЗ у Гаазі.

Четверо ідентифікованих нідерландськими правоохоронцями підозрюваних мали при собі дипломатичні паспорти. Серед них були IT-фахівці й агенти підтримки.