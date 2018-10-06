За даними екзитполів, більшість виборців віддали голос за соціал-демократичну партію "Злагода", яка виступає за добросусідські економічні зв'язки з Росією.

У Латвії на виборах до парламенту лідирує проросійська партія «Злагода»(«Согласие»).

Як повідомляє Deutsche Welle, за даними екзитполів, опозиційна соціал-демократична партія "Злагода" набирає 19,4% голосів. Друге місце з 13,4% голосів займає ліберальна партія "Розвиток/За". Національне об'єднання "Все для Латвії" набирає 12,6% голосів, популістська партія "Кому належить держава?" (KPV LV) - 11,5% голосів.

За Союз "зелених" і селян (СЗК) нинішнього прем'єр-міністра Маріса Кучінскіса проголосували 9,7% виборців. Партія "Єдність" набирає 6,9% голосів. Решта дев'ять партій, які брали участь у виборах, не проходять до парламенту.

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За даними виборчої комісії, явка на виборах становила 51,3%.

Коаліція з трьох партій - "Єдності", СЗК і "Все для Латвії", що правила дотепер, набирає 29,2% голосів. Щоб залишитися при владі, їм буде потрібно залучити до коаліції ще одного партнера.

"Злагода" активно відстоює інтереси російськомовної частини населення і наполягає на добросусідських економічних зв'язках з Росією. Кандидатом на пост прем'єра від партії виступає економіст В'ячеслав Домбровський. Опоненти "Злагоди" говорять про її зв'язки з Кремлем. Спостерігачі побоюються, що партія може об'єднатися в правлячу коаліцію з популістською KPV LV.

У нинішньому складі однопалатного парламенту (Сейму) найбільшу фракцію (24 мандати зі 100) становить партія "Злагода", заснована в 2010 році. Незважаючи на це, "Злагода" не входить до коаліційного уряду, сформованого партією "Єдність" (23 мандати), СЗК (21 мандат) і Національним об'єднанням "Все для Латвії" (17 мандатів). Уряд очолює Кучінскіс від СЗК.

У виборах брали участь 16 партій і політичних об'єднань - на три більше, ніж у ході минулих виборів у 2014 році. Щоб пройти в 13-й Сейм, політичним силам треба набрати більш як 5% голосів.