МЗС Греції: Український конфлікт створює проблеми у відносинах РФ і Греції

Про це в інтерв'ю місцевій радіостанції Athina 9,84 заявив заступник глави грецького МЗС Дімітріс Куркулас, повідомляє ТАСС.

За його словами, РФ є стратегічним партнером ЄС і Греції. Куркулас при цьому додав, що події в Україні - це "не тільки європейська тема, але і міжнародна проблема".

"Оскільки ця криза розвивається по сусідству, Європа безпосередньо в неї залучена і має величезні інтереси, бо основна мета європейської інтеграції - це зміцнення миру і співробітництва на всьому європейському континенті", - зазначив заступник глави МЗС Греції.

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"Ми (Греція) працюємо над тим, щоб було знайдено якнайшвидше дипломатичне політичне рішення, прийнятне для всіх сторін. Тому що, звичайно, ця криза створює багато проблем у наших відносинах з Російською Федерацією, яка є стратегічним партнером Європейського союзу і Греції", - сказав Куркулас.