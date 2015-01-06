Росія воює проти України, це не громадянська війна – колишній глава МЗС Чехії

Про це у понеділок, 5 січня, заявив колишній міністр закордонних справ Чехії, лідер правої політичної партій «ТОР 09» Карел Шварценберг, коментуючи вислів чеського президента Мілоша Земана, що в Україні йде «громадянська війна», передає Радіо Свобода.

За словами Шварценберга, спочатку, коли озброєні люди почали захоплювати східноукраїнські міста, «це був збройний путч, який підтримала Росія у серпні минулого року, це відкрита війна й нічого іншого».

Карел Шварценбер порівняв ситуацію в Україні з подіями в Австрії.

«Коли австрійці перед Другою світовою війною переважно думали, що вони є німцями, то після того, як їх захопив Гітлер, дійшли до переконання, що вони самостійні австрійці. Те саме сталось тепер в Україні. Путін кесаревим розтином створив справді національну українську державу», – наголосив Шварценберг.

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З критикою виступу Мілоша Земана у недільній програмі празького радіо Frekvence 1 виступив також чеський політолог Александр Мітрофанов.

Він назвав неправдивою інформацію Мілоша Земана щодо гасел, з якими виступили учасники смолоскипової ходи в Україні на честь 106-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

«Під час маршу у Києві, про який згадує Земан, було лише гасло «Смерть ворогам», а зовсім не полякам і євреям, а це вже пахне скандалом», – наголосив чеський політолог.