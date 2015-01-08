ЗМІ: затримані кілька людей у зв'язку з терактом в Парижі

Правоохоронні органи Франції продовжують розслідувати збройний напад на редакцію журналу Charlie Hebdo, в результаті якого загинули не менше 12 осіб.

Це найбільший теракт у Франції з 1835 року. Поліція вийшла на слід трьох підозрюваних, серед яких - двоє громадян Франції, повідомляє Deutsche Welle.

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Найбільші французькі ЗМІ заявили, що нададуть необхідну матеріальну і кадрову підтримку Charlie Hebdo для того, щоб в найкоротші терміни відновити видання журналу.

Уряд країни збереться на позачергове засідання. Президент Франсуа Олланд зустрінеться з провідними опозиційними політиками Франції.

Президент США Барак Обама заявив, що США нададуть допомогу в розслідуванні теракту у Франції.