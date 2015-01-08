Співробітниця поліції, поранена внаслідок перестрілки під Парижем, померла

Постраждала в результаті нападу на півдні Парижа співробітниця поліції померла від отриманих поранень. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал BFMTV.

Постріли на околиці Парижа пролунали в четвер близько 08.00 за місцевим часом. Чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по співробітниці поліції та працівнику дорожньої служби, а потім зник з місця злочину.

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Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.