Терористи, які розстріляли редакцію Charlie Hebdo, намагалися пограбувати заправку, поліція перекрила дороги - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на французькі ЗМІ.

Як зазначається, схожі на підозрюваних братів Шерифа і Саїда Кауши були помічені біля міста Віллер-Котре. Вони пересувалися на автомобілі Renault Clio білого кольору. Чоловіки намагалися закрити обличчя капюшонами, а на задньому сидінні автомобіля лежала зброя.

У той же час повідомляється, що терористів упізнав менеджер автомобільної заправки, яку вони намагалися пограбувати. За його словами, у них були автомати Калашникова і гранатомет.

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У соцмережах з'явилася інформація, що поліція перекрила ділянку траси, по якій рухаються підозрювані вбивці-втікачі.

Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.