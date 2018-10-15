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Кім Чен Ин відмовився передати США список ядерних об'єктів - ЗМІ

06:22, 15 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомила японська газета «Іоміурі».

Під час візиту у Пхеньян держсекретар США Майк Помпео попросив у Кім Чен Ина список ядерних об'єктів КНДР для інспекції.

Північнокорейський лідер відповів відмовою, мотивувавши її тим, що США не повірять в цей список, оскільки між двома країнами не встановилася довіру.

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Теги: #Кім Чен Ин#Майк Помпео