Кім Чен Ин відмовився передати США список ядерних об'єктів - ЗМІ

Під час візиту у Пхеньян держсекретар США Майк Помпео попросив у Кім Чен Ина список ядерних об'єктів КНДР для інспекції.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився надати Сполученим Штатам список ядерних об'єктів Північної Кореї. Читайте такожНова зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться після виборів у конгрес США Про це повідомила японська газета «Іоміурі». Під час візиту у Пхеньян держсекретар США Майк Помпео попросив у Кім Чен Ина список ядерних об'єктів КНДР для інспекції. Північнокорейський лідер відповів відмовою, мотивувавши її тим, що США не повірять в цей список, оскільки між двома країнами не встановилася довіру.

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