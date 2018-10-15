Кім Чен Ин відмовився передати США список ядерних об'єктів - ЗМІ
06:22, 15 жовтня 2018Світ
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Під час візиту у Пхеньян держсекретар США Майк Помпео попросив у Кім Чен Ина список ядерних об'єктів КНДР для інспекції.
REUTERS
Лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився надати Сполученим Штатам список ядерних об'єктів Північної Кореї.
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Про це повідомила японська газета «Іоміурі».
Під час візиту у Пхеньян держсекретар США Майк Помпео попросив у Кім Чен Ина список ядерних об'єктів КНДР для інспекції.
Північнокорейський лідер відповів відмовою, мотивувавши її тим, що США не повірять в цей список, оскільки між двома країнами не встановилася довіру.
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