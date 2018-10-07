Помпео і Кім Чен Ин домовилися про нову зустріч лідерів США та КНДР

Держсекретар США Майк Помпео назвав "успішним" свій недільний візит до Пхеньяна, де він зустрівся з Кім Чен Ином.

Держсекретар США Майк Помпео і лідер КНДР Кім Чен Ин домовилися про нову зустріч лідерів двох країн.

У Twitter Помпео назвав "успішним" свій недільний візит до Пхеньяна, де він зустрівся з Кім Чен Ином, пише "Радіо свобода".

Помпео подякував керівництву країни за прийом американської делегації та заявив, що сторони "продовжують домагатися прогресу за угодами, досягнутими на сінгапурському саміті".

Своєю чергою Кім Чен Ин назвав зустріч "приємною" й сказав, що вона забезпечить "прекрасне майбутнє" для взаємовідносин двох країн.

При цьому в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна оголосили, що сторони домовилися про проведення нової зустрічі між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

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Спочатку Помпео планував відвідати Пхеньян ще в серпні, однак Вашингтон скасував заходи через недостатні, на його думку, темпи згортання ядерної програми з боку КНДР.

Глава Білого дому неодноразово називав зустріч із Кім Чен Ином успішною з точки зору подальшої денуклеаризації півострова, проте США відмовилися знімати санкції до повного ядерного роззброєння Пхеньяна. На Генасамблеї ООН голова МЗС КНДР Лі Ен Хо заявив, що його країна не відмовиться від атомної бомби доти, доки в КНДР не переконаються, що Америка не загрожує її національній безпеці.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. За підсумками саміту було підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язалися надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова.