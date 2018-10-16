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Помер співзасновник корпорації Microsoft

04:14, 16 жовтня 2018
Світ
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Аллен помер від онкологічного захворювання / zunited.net

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Відзначається, що Аллен помер від онкологічного захворювання. Раніше повідомлялося, що він проходить лікування від неходжкінської лімфоми. Зазначалося, що в 2009 році Аллену вдалося тимчасово зупинити перебіг хвороби.

Сестра співзасновника Microsoft Джуді Аллен зазначила, що її брат був «у всіх сенсах чудовою людиною», яку в усьому світі знали як IT-розробника і філантропа.

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Теги: #Microsoft