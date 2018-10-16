Італія запропонує ЄС відновити фінансування малого і середнього російського бізнесу - ЗМІ

На наступному саміті 13 грудня лідери ЄС мають голосувати за продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Італія запропонує Європейському союзу відновити фінансування малого і середнього приватного бізнесу в Росії на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня.

Про це повідомили Радіо Свобода декілька джерел на умовах анонімності.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте раніше дав зрозуміти, що на засіданні лідерів ЄС 18 жовтня запропонує дозволити Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) та Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансувати малі й середні підприємства в Росії, як це було до санкцій, запроваджених 2014 року.

Джерела Радіо Свобода кажуть, що на нинішній зустрічі цю пропозицію навряд чи підтримають, але вона може бути схвалена на саміті в грудні, коли лідери Європейського союзу мають голосувати за продовження санкцій ЄС проти Росії.

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Після того, як в 2014 році Росія незаконно анексувала український Крим і почала надавати підтримку бойовикам на сході України, ЄС запровадив проти Москви економічні санкції, які відтоді розширювали і продовжували.

На наступному саміті 13 грудня лідери ЄС мають голосувати за продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців, і, за даними джерел Радіо Свобода, Італія може поставити умовою своєї підтримки цього рішення дозвіл фінансування малого бізнесу в Росії.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що «скептично» ставиться до пропозиції Італії. "Відверто кажучи, ми не спостерігаємо прогресу. Отже, якщо ми не бачимо прогресу, який може бути сигнал для пошуку рішень, які насправді не можуть бути позитивними, і не можуть мати позитивного впливу на цей процес, у нашому розумінні?", - сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічей у Брюсселі 15 жовтня засудив «жорстку позицію» ЄС щодо Росії в питанні санкцій і заявив, що відкритий до відновлення «нормальної співпраці» з Москвою.