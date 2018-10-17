Business Insider: Морська піхота США відпрацює сценарій війни з Росією зі шпигунського роману

Американські військові потренуються відбити російську атаку на стратегічну базу в Ісландії.

За сюжетом популярного в часи Холодної війни роману Тома Кленсі «Червоний шторм піднімається», СРСР влаштував зухвалу атаку на Ісландію.

Радянські війська знищили базу НАТО в місті Кеплавік, де базуються підрозділи з боротьби проти субмарин ВПС США. Однак, американській морській піхоті вдалося відбити агресію, здійснивши десантну висадку в Ісландії.

Хоча ці події були описані у художньому романі, сценарій початку Третьої світової війни Тома Кленсі не такий вже й надуманий. Більше того, американські війська відпрацьовують свої дії на випадок, якщо він здійсниться, пише Business Insider.

Видання звертає увагу на плани армії США відпрацювати десантну висадку в Ісландії, перш ніж вирушити на найбільші за десятиліття навчання НАТО у Норвегії під назвою Trident Juncture. Близько двох тисяч морських піхотинців і моряків почали 24-ту військово-морську експедицію на борту універсального штурмового корабля класу Wasp. Вони прямують на крайню північ НАТО для підготовки до репетиції амфібної атаки. Чи буде це сигналом альянсу для Росії про здатність і готовність захистити Ісландію від російської агресії?

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Під час прес-конференції комендант морської піхоти генерал Роберт Неллер сказав, що він не буде спекулювати на тому, як люди сприймають заплановані маневри в рамках навчань НАТО. Але він додав, що Trident Juncture планувалися впродовж багатьох років.

В 2014 році військовий експерт з питань СРСР і Росії Філіп Пітерсон опублікував звіт для Департаменту оборони США під назвою «Північно-західний регіон у операційного-стратегічному плануванні Радянського Союзу». В ньому експерт детально виклав те, як російські війська можуть розпочати атаку проти скандинавських країн, а також як НАТО відбити такий наступ. Пітерсон у своєму дослідженні наголошував, що Ісландія дуже приваблива ціль для Росії і може бути захоплена так, як це описано у романі Кленсі.

«Маючи справу з переважно орієнтованою на море коаліцією НАТО, яка гостро залежить від контролю над морською лінією зв’язку, СРСР без сумніву хотів би захопити чи нейтралізувати Ісландію», - йшлося в звіті Пітерсона.

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Окупація Ісландії стала б великою стратегічною перемогою для російських військ, оскільки це відкрило б GIUK-прохід для російських військових кораблів і субмарин в Атлантичний океан. У книзі Кленсі радянський спецназ потрапив в Ісландію, сховавшись на торговому судні. Невдовзі після цього повітряні сили СРСР знищили невеликий контингент морських піхотинців і літаків в країні. Щоб не дозволити такому сценарію збутися, Пітерсон радить просто заздалегідь посилити присутність сил НАТО в Ісландії.

Власне, зараз США втілюють плани з відновлення деякої старої інфраструктури часів Холодної війни на базі в Кеплавіку. Близько 14 мільйонів доларів виділено на нові ангари для літаків P-8, які спеціалізуються на боротьбі з субмаринами. Тим часом, близько 40 тисяч солдатів з десятків країн візьмуть участь у навчаннях Trident Juncture у Норвегії.