"Помер після бійки": Саудівська Аравія визнала смерть журналіста Хашоггі в консульстві (відео)

В рамках розслідування затримали 18 громадян Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія офіційно визнала, що журналіст Джамаль Хашогги, що критикував саудівську владу, загинув в консульстві королівства в Туреччині.

Як повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Саудівської Аравії, за їх версією Хашоггі загинув в результаті бійки, що зав'язалася в консульстві.

Повідомляється, що ведеться розслідування, в рамках якого вже затримали 18 саудівських громадян. Також було звільнено радника королівського суду Сауд аль-Кахтані і заступника глави розвідки Ахмеда Асира.

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Джерело видання, близьке до розслідування на умовах анонімності розповіло, що Ер-Ріяд не давав наказ вбивати або викрадати журналіста Джамаля Хашоггі.

За його словами, наслідний саудівський принц Мохаммед бін Салман не знав, що сталося. Джерело розповіло, що принц наказав повернути Хашоггі в королівство, зазначивши що в країні існує постійний наказ про повернення критиків на батьківщину. Проте, ймовірно, інструкції принца не правильно зрозуміли.

"МбС (Мохаммед бін Салман - УНІАН) не знав про цю конкретну операцію і, звичайно ж, не наказував викрадати або вбивати кого-небудь", - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу. Саудівська Аравія відкидає звинувачення у своїй причетності до зникнення Хашогги.