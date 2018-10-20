Стало відомо, коли суд винесе вирок Манафорту, держава вже почала забирати його статки (відео)

Крім цього, суддя відхилив десять звинувачень за якими присяжні не змогли дійти згоди під час судового процесу влітку.

Манафорту призначать покарання 8 лютого 2019 року в суді Александрії за вісьмома пунктами звинувачень в банківському шахрайстві та уникненні оподаткування.

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Дату призначення покарання оголосив під час слухання суддя Т.С. Елліс. Суддя також відхилив десять звинувачень за якими присяжні не змогли дійти згоди під час судового процесу влітку.

69-річний Манафорт прибув до суду у інвалідному візку, лише на його правій нозі було вдягнено шкарпетку. Його адвокат Кевін Даунінг заявив, що «Манафорт має серйозні проблеми зі здоров’ям», повідомляє Голос Америки з посиланням на The Washington Post.

Даунінг подав запит судді Елліс на прискорення слідства, яке передує призначенню покараня, щоб Манафорт міг переміститись з місцевої в’язниці до, як очікується, федеральної в’язниці.

Юристи вважають, що Манафорт, ймовірно, отримає покарання у вигляді 8-10 років ув’язнення.

Кримінальні звинувачення проти Манафорта постали через його роботу з українською політичною партією.

Манафорт визнав свою провину перед другим судовим процесом, що мав відбутись в окрузі Колумбія. Він також погодився співпрацювати з спецпрокурором США Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно втручання Росії у вибори 2016 року в США.

На час призначення покарання в лютому співпраця Манафорта зі слідством ще не буде завершена. Тому, як вважають спостерігачі, при призначенні покарання можливо не буде враховано співпрацю Манафорта зі слідством повною мірою.

Уряд також отримав повноваження на вилучення активів незаконно набутих в результаті уникнення від оподаткування та порушення правил лобістської діяльності на загальну суму $15 млн. Про це йдеться в рішенні суду. Ці активи включатимуть апартаменти Манафорта в центрі Trump Tower в Нью-Йорку, а також його будинок в Гемптонз, кошти на банківських рахунках та страхування життя.