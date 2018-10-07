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У США почалася конфіскація майна Манафорта

06:12, 07 жовтня 2018
Світ
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Пол Манафорт / REUTERS

Квартира Манафорта входить в перелік об'єктів нерухомості в Нью-Йорку, яку відомство Мюллера хоче конфіскувати за ухвалою суду, передає Fox News.

"Команда спеціального радника Роберта Мюллера в п'ятницю приступила до конфіскації квартири в Trump Tower, яка належить колишньому главі кампанії Трампа Полу Манафорту", - йдеться в повідомленні.

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Також у Манафорта будуть конфісковані три банківські рахунки і один поліс страхування життя.

Як відомо, колишній глава президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину за звинуваченнями у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

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Теги: #конфіскація#Пол Манафорт