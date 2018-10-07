У США почалася конфіскація майна Манафорта
Команда спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила до конфіскації квартири Пола Манафорта у хмарочосі Trump Tower.
Квартира Манафорта входить в перелік об'єктів нерухомості в Нью-Йорку, яку відомство Мюллера хоче конфіскувати за ухвалою суду, передає Fox News.
"Команда спеціального радника Роберта Мюллера в п'ятницю приступила до конфіскації квартири в Trump Tower, яка належить колишньому главі кампанії Трампа Полу Манафорту", - йдеться в повідомленні.
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Також у Манафорта будуть конфісковані три банківські рахунки і один поліс страхування життя.
Як відомо, колишній глава президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину за звинуваченнями у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.