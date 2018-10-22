У Польщі прокоментували заяву про вихід США з ракетного договору з Росією

Польща хотіла б, щоб угода діяла, але лише за умови, що всі сторони будуть поважати її.

Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) між США і Росією не означатиме зниження безпеки Польщі, оскільки Москва, яка вже порушує цей договір, є загрозою, а не США.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише Європравда з посиланням на Forsal.

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"Не можна порушити те, що вже порушила Росія, інакше кажучи, ця угода не функціонує через агресивнії дії Росії щодо України, Грузії, Сирії. Є ще справа Скрипаля, справа в Гаазі, втручання у вибори в країнах Заходу. Це Росія порушує цю угоду, зокрема й тим, що проводить неузгоджені військові навчання біля кордону з Альянсом", - сказав очільник МЗС Польщі.

"А отже, не можна порушити те, що вже порушено. На мій погляд цей аргумент не має застосування", - додав глава відомства.

Він зазначив, що Польща хотіла б, щоб угода діяла, але лише за умови, що всі сторони будуть поважати її.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності (РСМД), оскільки РФ порушила умови цього договору.

Разом із тим Європейська комісія закликала США та Росію продовжувати переговори про "збереження" дії договору РСМД.