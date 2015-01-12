Російські школярі в новорічні свята влаштували погром на цвинтарі (фото)

Двоє школярів 9 і 11 років у новорічні свята пошкодили більше десятка могил на кладовищі села Великовічне в Краснодарському краї. Про це повідомляється на сайті ГУ МВС по Краснодарському краю, передає Lenta.ru.

За даними правоохоронних органів, двоє хлопчиків часто бували на сільському кладовищі. Там вони збирали і їли солодощі, які люди залишали на могилах. У новорічні свята вони знову прийшли на цвинтар, захопивши з собою молоток. Намагаючись з'ясувати, хто з них сильніший, діти розбили могильні плити й столики.

Зазначається, що особистості вандалів вдалося встановити за численними слідами від дитячого взуття.

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Від жителів села надійшло 11 заяв.

У поліції зазначають, що хулігани уникнуть покарання, оскільки не досягли віку притягнення до кримінальної відповідальності. Школярів поставили на облік в комісію у справах неповнолітніх. Наслідки погрому мають за свій рахунок відшкодувати їхні батьки.