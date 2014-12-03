Литовська поліція обшукує дві школи через поїздки учнів до воєнізованих таборів РФ

Литовська поліція проводить обшуки в двох російських школах Вільнюса - гімназії імені Василя Качалова і середній школі імені Софії Ковалевської - після поїздок школярів до воєнізованих таборів на території Росії. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Delfi.lt.

За словами головного прокурора Вільнюської окружної прокуратури Рамутиса Янцявичюса, звинувачення поки нікому не пред'явлені, затриманих немає. Представник Департаменту держбезпеки Литви коментувати обшуки відмовився.

Головний прокурор відділу особливо тяжких злочинів при Вільнюській окружній прокуратурі Рита Алюконене підтвердила факт обшуків і зазначила, що вони триватимуть увесь день. "Всі коментарі були б передчасні, ми не хочемо, щоб було завдано шкоди", - зазначила Алюконене.

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Заступник директора гімназії Василя Качалова Данута Яблонська про обшук дізналася від журналістів. "По-перше, я навіть не знаю, що у нас обшук, тому що нас навіть не поставили до відома... Навчальний процес частково порушений. Як-то ми викрутилися", - сказала вона.

Ще в жовтні повідомлялося, що Литва перевірить школярів, що пройшли російські військові збори, на держзраду, а також вчителів російських шкіл, які організували поїздки учнів до російських таборів. Справу порушили після того, як група з десяти школярів російськомовної гімназії імені Софії Ковалевської в Вільнюсі літом взяла участь у зборі військово-спортивних організацій і кадетських корпусів "Союз". Литовська влада була обурена поїздкою школярів, порівнявши її зі створенням "п'ятої колони" в Литві.

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"Союз" спонсорується Міноборони РФ. У 2014 році захід проходив у Киргизії на озері Іссик-Куль з 18 по 28 серпня 2014 року. Учасники військового табору брали участь в різних змаганнях, які складалися з індивідуальних, військово-прикладних та тактико-спеціальних змагань. На зборах, крім російських та литовських представників, були представники Білорусі, Молдови, Придністров'я, України, Латвії та Естонії.