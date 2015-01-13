Держсекретар США Джон Керрі потрапив у ДТП

Про це повідомила представник Держдепу Джен Псакі, пише Газета.ру.

«Під час поїздки в аеропорт в Ахмедабаді (Індія) дві машини з кортежу потрапили у ДТП, в результаті якого отримали пошкодження обидва автомобілі», - сказала Псакі.

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«Держсекретар Керрі перебував у першій з двох машин. Ні він, ні решта персоналу не отримали травм. Один автомобіль був вилучений з кортежу, і процесія благополучно прибула в аеропорт», - зазначила вона.

За словами Псакі, Керрі не виходив зі своєї машини, а вилучений з кортежу автомобіль їхав за ним.