Держсекретар США Джон Керрі потрапив у ДТП
02:38, 13 січня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі потрапив у ДТП в понеділок, коли його кортеж прямував в аеропорт Індії після візиту в цю країну
REUTERS
Про це повідомила представник Держдепу Джен Псакі, пише Газета.ру.
«Під час поїздки в аеропорт в Ахмедабаді (Індія) дві машини з кортежу потрапили у ДТП, в результаті якого отримали пошкодження обидва автомобілі», - сказала Псакі.
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«Держсекретар Керрі перебував у першій з двох машин. Ні він, ні решта персоналу не отримали травм. Один автомобіль був вилучений з кортежу, і процесія благополучно прибула в аеропорт», - зазначила вона.
За словами Псакі, Керрі не виходив зі своєї машини, а вилучений з кортежу автомобіль їхав за ним.
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