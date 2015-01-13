ЗМІ: президент Італії пішов у відставку

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Financial Times, 89-річний Джорджо Наполітано став президентом Італії в 2006 році в розпал політичної кризи в країні. В даний час в Римі найбільші політичні партії парламенту ведуть дискусію щодо кандидатури наступника, тому "це стане головним випробуванням для 40-річного прем'єра Маттео Ренці", - пише видання.

Читайте такожПрезидент Італії: ситуація на Донбасі – трагедія, яка завдає шкоди всій Європі

Джорджо Наполітано пояснив свою відставку похилим віком і вирішив піти з посади після завершення головування Італії в Євросоюзі.

"Він боровся з труднощами в Італії мудро і виважено", - сказав Маттео Ренці, повідомляючи європейським лідерам у Страсбурзі про те, що Джорджо Наполітано йде у відставку.

Нагадаємо, раніше у своєму новорічному телевізійному зверненні президент Італії Джорджо Наполітано заявив про намір достроково піти у відставку.