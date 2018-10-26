этот материал доступен на русском

У США арештували підозрюваного в розсиланні вибухівки критикам Трампа - ЗМІ

19:02, 26 жовтня 2018
Світ
389 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на CNN.

За даними NBC, чоловіка доправили на допит. Жодних інших подробиць поки не повідомляється.

Читайте такожЕкс-директору розвідки США надіслали пакет з потенційною бомбою

Раніше вибухові предмети надіслали мільярдеру Джорджу Соросу, подружжю Білла та Гілларі Клінтонів, екс-президенту Бараку Обамі, колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо та багатьом іншим. Майже всі вони є критиками діяльності президента США Дональда Трампа. Деякі пакунки досягали цілі, проте жоден не здетонував.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#вибухівка#Флорида#Дональд Трамп