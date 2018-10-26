У США арештували підозрюваного в розсиланні вибухівки критикам Трампа - ЗМІ
19:02, 26 жовтня 2018Світ
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Чоловіка доправили на допит.
Ілюстрація / REUTERS
У Флориді заарештували підозрюваного у розсиланні пакунків з бомбами на адресу політиків.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на CNN.
За даними NBC, чоловіка доправили на допит. Жодних інших подробиць поки не повідомляється.
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Раніше вибухові предмети надіслали мільярдеру Джорджу Соросу, подружжю Білла та Гілларі Клінтонів, екс-президенту Бараку Обамі, колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо та багатьом іншим. Майже всі вони є критиками діяльності президента США Дональда Трампа. Деякі пакунки досягали цілі, проте жоден не здетонував.
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