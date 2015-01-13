Євродепутат порівняв російську агресію в Україні з тероризмом радикальних ісламістів

Про це УНІАН повідомила прес-служба депутата.

"З російським тероризмом в Україні треба боротися з такою самою рішучістю, як і кожним іншим тероризмом, наприклад, радикальним ісламізмом", - відзначив депутат.

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Саріуш-Вольський зазначив, що врегулювання ситуації в Україні можливе завдяки рішучій та солідарній позиції Європейського Союзу та української влади та "повернення" Росії на шлях поваги до прав сусідів та міжнародного законодавства.

Депутат виступив автором одного із проектів резолюції Європейського парламенту, котрий має бути проголосований у найближчий четвер, 15 січня.

Прес-служба парламентарія написала, що у своєму проекті він відзначив необхідність більшої солідарності серед 28-ми держав Європейського Союзу та підготовки нової стратегії безпеки в умовах агресивної політики Росії.

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Саріуш-Вольський також вважає, що Україна потребує більшої допомоги західних держав.

"Україна повинна енергійно та сміливо втілювати реформи, хоч усвідомлюємо, як важко це робити в умовах війни. Тому тим більше, потрібна наша західна активна підтримка - як фінансова, збройна, так і технічна, котра допоможе українській владі створити відповідні структури та проведенню необхідних реформ", - написав депутат.