Порошенко і Сорос обговорили розширення економічної допомоги Україні (фото)

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч Петра Порошенка і Джорджа Сороса відбулася сьогодні в Києві. Глава держави подякував Джорджу Соросу за підтримку України, особливо за його заклик до міжнародного співтовариства підвищити рівень підтримки держави.

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Джордж Сорос відзначив вагому роль Євросоюзу і важливість пошуку додаткових інструментів з боку ЄС для надання допомоги Україні. При цьому Джордж Сорос зазначив, що Україні необхідно продовжувати демонструвати вірність програмі реформ. "Ви повинні показати, що нова Україна відрізняється від старої", - сказав американський фінансист, зазначивши, що реалізація реформ потребує фінансової допомоги.

"Україна бореться для захисту не тільки себе, але і Європи. Тому Європа повинна допомогти Україні запровадити реформи, яких потребує країна", - зазначив він.

Джордж Сорос висловив сподівання, що Україна успішно проведе необхідні зміни і позитивно оцінив перші законотворчі кроки - у сферах дерегуляції та судової реформи.

Петро Порошенко і Джордж Сорос зійшлися на думці, що Національна рада реформ є хорошим майданчиком для обговорення законодавчих ініціатив та інструментів для впровадження реформ.

Обговорили з Джорджем Соросом міжнародні інструменти та можливості для збільшення економічної допомоги для України. pic.twitter.com/PNEUccTfSu - Петро Порошенко (@poroshenko) January 13, 2015

Український президент і Джордж Сорос домовилися продовжити діалог під час Всесвітнього економічного Форуму, який пройде в Давосі в кінці січня.