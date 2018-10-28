Ірландці на референдумі підтримали скасування кримінальної відповідальності за богохульство

Окрім того, ірландці переобрали чинного президента країни Майкла Хіггінса.

На референдумі в Ірландії, який відбувся 26 жовтня, більшість громадян проголосували за скасування кримінальної відповідальності за богохульство.

За видалення з конституції країни відповідної статті, яка існує з 1937 року, віддали голоси 65 відсотків виборців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеві ЗМІ.

Загалом у референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають прав голосу.

Для традиційно консервативної Ірландії декриміналізація богохульства, як сказав напередодні референдуму прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, є "тихою революцією".

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Збори католицьких єпископів Ірландії раніше цього місяця повідомили, що не будуть виступати за збереження "в значній мірі зайвої" норми про богохульство. Там зазначили, що такі закони часто використовуються в інших країнах "для виправдання насильства та пригноблення меншин".

Норма про кримінальну відповідальність за богохульство рідко застосовувалась у країні на практиці. У 2015 році британський актор і письменник Стівен Фрай в одному з інтерв'ю ірландським медіа назвав "норовливим, підлим і дурним" бога, який "створив світ, повний несправедливості і горя". Відносно Фрая завели справу про богохульство, яку закрили в 2017 році через відсутність постраждалої сторони.

Окрім того, ірландці переобрали чинного президента Майкла Хіггінса. За його другий семирічний термін проголосували 56 відсотків виборців.

Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар на сторінці в Twitter привітав діючого главу держави. 77-річний Хіггінс займає посаду президента з 2011 року.

У травні цього року ірландці також підтримали скасування заборони абортів, а у 2015 році - проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.