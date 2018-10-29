На місці катастрофи Boeing в Індонезії знайшли перших шість тіл

Пошукова операція на місці авіакатастрофи триває.

В Індонезії рятувальники виявили на місці авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air тіла шістьох загиблих.

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Про це заявив глава Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, передає РБК-Україна, посилаючись на CNN. Він зазначив, останки були передані в поліцейський госпіталь в Джакарті. В даний час пошукова операція на місці авіакатастрофи триває.

Раніше голова Національного агентства Індонезії з пошуку і порятунку Мухаммад Суогі повідомив, що внаслідок катастрофи літака Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air після вильоту з аеропорту Джакарти загинули всі, хто знаходився на борту.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраіта, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі в Джакарту. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером з запитом повернутися в аеропорт.

За даними МЗС України, українців немає серед пасажирів і членів екіпажу літака.