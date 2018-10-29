Рятувальники не знайшли вцілілих у катастрофі індонезійського Boeing 737 (фото, відео)

Уламки літака знайшли в індонезійській провінції Західна Ява, в 70 кілометрах на схід від Джакарти.

Рятувальники не знайшли ознак того, що хтось пережив катастрофу авіалайнера компанії Lion Air в Індонезії. На борту знаходилися 188 пасажирів.

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Про це повідомляє DPA, посилаючись на індонезійських чиновників.

Повідомляється, що рятувальники знайшли уламки літака в індонезійській провінції Західна Ява, в 70 кілометрах на схід від Джакарти.

«Ми обстежили поверхню моря і не знайшли тих, хто вижив», – повідомив журналістам глава Індонезійського національного агентства з пошуку та порятунку Мухаммад Сіагі (Muhammad Syaugi).

Він також додав, що рятувальники знайшли на місці кілька фрагментів тіл.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 737 компанії Lion Air зі 188 пасажирами на борту розбився незабаром після вильоту з Джакарти до Панкалпінангу.

На борту літака, що впав у море, знаходилися 188 осіб, включаючи сімох членів екіпажу. Серед пасажирів – двоє новонароджених і одна дитина.

Місце аварії обстежують судна та вертоліт рятувальників. Екстрені служби не залишали надію знайти в морі тих, хто вижив. До берега біля місця аварії стягнули автомобілі швидкої допомоги, а до пошукової операції залучили цивільні судна.