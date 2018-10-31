New York Times: Росія в повній ізоляції на Раді безпеки ООН через «вибори» на Донбасі

Захід і Москва вступили в сутичку через намір провести так звані «вибори» на окупованих російськими силами територіях Східної України.

Росія вступила в дипломатичну сутичку зі США і країнами Європи через питання легітимності так званих «виборів» у двох підконтрольних Москві самопроголошених «республіках» на Сході України.

Політичний голова ООН дав зрозуміти, що підтримує західну точку зору, згідно з якою проведення подібних кампаній на окупованих українських територіях буде порушенням Мінських угод від 2015 року, пише New York Times.

«Росія, яка ворогує з Україною і Заходом з дня московської анексії українського Криму на початку 2014 року, опинилася в повній ізоляції на засідання Ради безпеки ООН через намір провести «вибори» 11 листопада в Донецькій і Луганській областях», - пише видання.

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Російський посол в ООН Василь Небендзя хотів, щоб так званий «голова виборчого комітету Луганська» Олена Кравченко виступила перед Радбезом. Але під час процесуального голосування на тему, чи може вона говорити, Росія була єдиною стороною, чия відповідь була «так». Сім країн проголосували проти, а ще сім – утрималися. Щоб Кравченко виступила, їй потрібно було схвалення щонайменше 9 країн.

Ще до засідання Радбезу низка країн, серед яких Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія, Італія, Бельгія і Німеччина, виступили зі спільною заявою, в якій засудили «незаконні вибори», заплановані на 11 листопада. В документі йшлося, що такий процес «порушує зобов’язання», передбачені Мінськими угодами, а також суперечить закону України. Всі країни ЄС наголосили, що так звані «вибори» на окупованих територіях можуть лише «підірвати зусилля з встановлення миру в регіоні». Тому російських бойовиків закликали відмовитися від своїх намірів, а Росію – «використати вплив, щоб не допустити проведення так званих виборів».

Заступник посла США в ООН Джонатан Коен теж наголосив, що «фальшиві вибори, організовані Росією, порушують Мінські угоди», в яких зазначено, що будь-які голосування повинні проходити відповідно до закону України і під наглядом ОБСЄ. На думку американського дипломата, Москва використовує «вибори», щоб посилити режим в Донецьку і Луганську, який «нерозривно сполучений зі збройними групами, яких контролює Москва».

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Політичний голова ООН Розмарі ДіКарло заявила на засіданні Ради безпеки, що у «переговорах із зупинки сутичок не було досягнуто прогресу».

«Конфлікт на Сході України триває вже п’ятий рік і лишається активною загрозою для міжнародного миру і безпеки», - сказала вона.

При цьому, вона зауважила, що будь-які «вибори», які будуть проведені за рамками, визначеними українською конституцією і законом, «не сумісні з Мінськими угодами», які Рада безпеки ООН підтримує.