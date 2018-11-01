Трамп розповів, як скасує громадянство за народженням у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що він має намір скасувати громадянство за народженням в США за допомогою конгресу.

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Американський президент розповів, що після зустрічі з «талановитими юристами» переконався в можливості скасування цього закону за допомогою свого указу. Однак, зазначив Трамп, для скасування громадянства за народженням в США може бути достатньо і більшості після голосування в конгресі, повідомляє CNN.

«Я б зробив це через конгрес, бо це постійне рішення», — сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявляв, що має намір скасувати громадянство за народженням в США. Також він називав «сміховинною» ситуацію, коли людина без американського громадянства може приїхати до США, народити дітей і вони автоматично стануть громадянами Сполучених Штатів.