Трамп має намір скасувати право на громадянство США за народженням

Трамп заявив, що США - єдина країна у світі, де, якщо у приїжджого з'являється дитина, та фактично стає громадянином з усіма перевагами і це потрібно припинити.

Президент США Дональд Трамп планує позбавити права на отримання американського громадянства дітей, які народилися на території США у негромадян країни або незаконних мігрантів.

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Про намір підписати відповідний указ Трамп повідомив в інтерв'ю порталу Axios, передає kommersant. «Ми (США - ред.) - єдина країна в світі, де, якщо у приїжджого з'являється дитина, та фактично стає громадянином США, зі усіма перевагами. Це безглуздо. І цьому треба покласти край», - заявив Трамп.

Як пише Axios, якщо указ президента США буде ухвалений, це стане серйозним кроком у рамках його міграційної політики. Портал нагадує, що отримання громадянства всіма тими, хто народився на території США гарантує 14-а поправка до американської Конституції.

Раніше газета Politico повідомила, що Міністерство внутрішньої безпеки США має намір посилити правила видачі грін-карт. Підготовлений відомством законопроект торкнеться іммігрантів, які вже живуть в країні на законних підставах.

Крім того, в 2019 році США скоротять квоту на прийом біженців. Їхнє число буде знижено з 45 тис. до 30 тис. людей, оголосив глава Держдепартаменту США Майк Помпео.