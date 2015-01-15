Загиблих від лихоманки Ебола вже майже 8,5 тисяч

Про це повідомляє РІА "Новости" із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними організації, заразилися вже 21 296 осіб. Раніше повідомлялося, що зараженими трьох найбільш уразливих країнах - Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне - виявилися більше 21 тисячі осіб, з них 10 тисяч в Сьєрра-Леоне. Від смертельного вірусу померли 8 371 особи, понад 3,5 тисячі з яких у Ліберії.

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Також повідомляється, що за минулий тиждень в Ліберії вірусом заразилися рекордно низьке число осіб з червня, а у Сьєрра-Леоне і Гвінеї - з серпня минулого року.

Як повідомлялося раніше, американська компанія почала тестувати вакцину проти Еболи на людях.