Американська компанія почала тестувати вакцину проти Еболи на людях

У випробуваннях візьмуть участь 72 волонтера у віці від 18 до 50 років, передає Російська служба BBC.

Проведені на мавпах початкові тести вакцини, розробленої в компанії Janssen (фармацевтичному підрозділі фірми Johnson and Johnson), показали, що препарат дає повний захист від вірусу Ебола.

Волонтери в Оксфорді стануть першими людьми, яким введуть вакцину.

"Ми сподіваємося імунізувати всіх учасників протягом місяця", - розповів доктор Метью Снейп із Відділу з вакцин в Оксфорді, що входить в Університетський департамент педіатрії.

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"Основна мета - зрозуміти, наскільки вакцина безпечна", - пояснює він.

Через один-два місяці після першої ін'єкції волонтери отримають додаткову дозу вакцини.

Аналогічні випробування відбудуться у США і трьох африканських країнах, не порушених Эболою.

Перша доза повинна підготувати імунну систему, а друга ін'єкція - підсилити імунну відповідь.

Дві дози містять різні компоненти, проте обидві включають гени білка із заїрського штаму вірусу Еболи. Організатори випробувань наголошують, що ніхто не може заразитися Эболою, отримавши вакцину.

Внаслідок реакції імунної системи на вакцину організм виробить антитіла і Т-клітини, які будуть вивчатися протягом року.

Компанія Johnson and Johnson заявила, що сподівається провести більш масштабні випробування в Африці та Європі протягом трьох місяців, щоб зробити вакцину доступною в Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне до середини 2015 року.

У компанії також кажуть, що два мільйони доз препарату можуть бути доступні вже до кінця року.

Криза в галузі охорони здоров'я, спричинена спалахом Еболи призвела до масштабних досліджень вакцин.

Зазвичай випробування нової вакцини на людях проводяться роками, перш ніж вона буде схвалена для широкого застосування. Однак спалах лихоманки Ебола у країнах Західної Африки став причиною нагальної спроби знайти нові ефективні ліки для боротьби з вірусом.

У вересні минулого року в Оксфорді вже відбулися випробування іншої вакцини від Еболи. У Швейцарії і Росії також ведеться розробка вакцин.

Раніше УНІАН повідомляв, що жертв лихоманки Еболи вже більше 8 тисяч.