Путін може влаштувати війну на Балканах - Financial Times

Про це пише голова Центру ліберальних стратегій в Болгарії Іван Крастєв на сторінках Financial Times. Він нагадує, що конфронтація Росії з Європою почалася в 2008 році. А спроба США "перезавантажити" свої відносини з Росією завершилися анексією Криму і збройним конфліктом на Сході України, передає ZN.

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"В цьому році події можуть розвинутися за двома сценаріями. Кремль може залишити Схід України і спробувати відновити свої відносини із Заходом. Або ж він може докласти зусиль, щоб збільшити тиск на лідерів Європи і спробувати розділити континент", - пише експерт.

На думку Крастєва, в сусідніх країнах в Путіна не так багато можливостей для маневрів. Подальший наступ на Україну означатиме, що ЄС введе нові санкції, які поховають Євразійський союз, який тільки-но з'явився. Казахстан і Білорусь чітко дали зрозуміти Росії, що вони проти переділу кордонів.

Тому діяти Кремлю доведеться за межами колишнього СРСР. І Балкани для цього найкраще місце. На сьогоднішній день Росія не намагалася включити Албанію чи Боснію та Герцеговину в сферу свого впливу. Для цих країн ЄС головний торговельний партнер і джерело інвестицій.

Але на думу автора, ці країни стали "слабким місцем" європейської дипломатії. Їхні банківські системи дуже слабкі. Бізнес має тісні зв'язки з Росією, яка також чимало вкладає в балканські економіки. Якщо російська сторона почне вимагати свої гроші назад, це підірве хиткі позиції молодих демократій у регіоні.

"Контрольована криза на Балканах стане козирем в руках Росії. Вона змусить європейські уряди відвести свою увагу від України. І це покладе край спробам ЄС навіть створити видимість єдності в питанні безпеки. Між європейським Півднем і Північчю буде прірва", - йдеться в статті.

Зокрема, на думку болгарського експерта, під загрозою існування Боснії і Герцеговини як цілісної держави. Якщо Росія "підкине дров у багаття" сепаратизму Республіки Сербської, це може стати початком розпаду країни.

"Москва утрималася під час голосування в ООН щодо продовження довгострокової місії Євросоюзу в Боснії. Тому багато хто переконаний, що Кремль серйозно розглядає такий сценарій", - пише Крастєв.

Крім того, відносини між Сербією і Албанією досить напружені. А протистояння Росії проти Заходу здобуло підтримку в Белграді. Сербські олігархи мають дуже тісні зв'язки з російським великим бізнесом. Крім того, балканський регіон сильно залежить від поставок нафти і газу з Росії. Тож у Європи справді є причини, щоб боятися конфлікту у себе під боком.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер бачить загрозу війни в масштабах Європи. Він зазначив, що ситуацію можна вирішити лише в тому випадку, якщо і Росія, і Україна будуть по-справжньому зацікавлені у встановленні міцного перемир'я. А раніше президент Німеччини Йоахім Гаук застеріг, що Європа теж може опинитися на місці України.