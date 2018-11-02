New York Times: Санкції проти України можуть вилізти Росії боком

Російські санкції виявилися здебільшого «показухою» і не зачепили жодну українську критично важливу галузь.

Гіркі відносини між Києвом і Москвою продовжили рухатися по спіралі погіршення в четвер, коли уряд Росії оголосив про запровадження економічних санкцій проти низки політичних і ділових еліт України.

Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв оприлюднив розпорядження, в якому йшлося про заморозку активів 68 компаній і 322 людей з приписом, що всі, хто у «чорному списку», не зможуть репатріювати свої фінанси з Росії в Україну. І це нібито повинно стати покаранням за «українську недружню поведінку щодо російських громадян і суб’єктів».

Про це пише New York Times, нагадуючи, що Київ влітку теж запровадив свої санкції проти Росії. Українсько-російські відносини стали дуже поганими після вторгнення російських військ і анексії Криму в 2014 році. Однак, попри це, торгівля між країнами останнім часом покращувалася. За повідомленнями російських ЗМІ, минулого року вона зросла до 12,9 мільярдів доларів у порівнянні з 10,26 мільярдів у 2016-му. Однак, це і близько не той обсяг, який був до війни. Тоді він перевищував 50 мільярдів доларів.

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Нещодавно також Київ і Москва вступили в релігійний конфлікт, оскільки Україна прагне створити власну православну церкву, яка не матиме зв’язку з РПЦ. Видання цитує голову Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, який вважає, що Володимир Путін обклав Україну санкціями під тиском своїх спецслужб, які вимагали відповісти на останні українські кроки.

Однак, відверта ворожість може вилізти Росії боком. Захід може відреагувати на неї і запровадити нові санкції проти Москви.

«Йому все одно потрібно продемонструвати, що його позиція щодо України жорстка», - пояснив Карасьов.

Втім, найбільше від російських санкцій постраждають ті українці, які мають дорогі «дачі» в Криму і сподіваються продати їх чи повернути, коли півострів знову буде контролювати український уряд. У свою чергу, голова «Пента-Центру» Володимир Фесенко вказав на те, що російські санкцій зовсім не зачепили ті сектори в Україні, які для Москви мають велике значення. Зокрема, транзит російського газу через українську ГТС і російські поставки для української ядерної енергетики.