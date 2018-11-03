У Євросоюзі розкритикували очікувані санкції США проти Ірану

Європейські країни зобов'язалися працювати для збереження та підтримки співпраці з Іраном та продовження іранського експорту нафти та газу.

У Євросоюзі висловили жаль через рішення США про другий пакет американських санкцій проти Ірану, які будуть запроваджені з 5 листопада.

Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, а також міністрів закордонних справ та міністрів фінансів Німеччини, Франції та Великої Британії, оприлюдненій у п'ятницю, 2 листопада, пише Deutsche Welle.

"Ми глибоко шкодуємо через подальше запровадження санкцій з боку США у зв'язку з виходом останніх з Об'єднаного всеосяжного плану дій", - йдеться у заяві.

Сторони наголошують, що згідно з даними МАГАТЕ, Іран виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до ядерної угоди.

У заяві йдеться, що європейські країни зобов'язалися працювати для збереження та підтримки співпраці з Іраном та продовження іранського експорту нафти та газу.

Читайте також"Санкції близько": Трамп анонсував санкції проти Ірану в стилі «Гри престолів»

"Наша мета - захистити європейських економічних операторів, що займаються законним бізнесом з Іраном", - йдеться у повідомленні.

Сторони зазначають, що продовжують роботу в цьому напрямку, у тому числі з Росією та Китаєм, а також третіми країнами, які зацікавлені у підтримці угоди з Іраном.

У заяві також наголошується, що зараз ведеться робота зі створення механізму для проведення трансакцій з Тегераном, що дозволить європейським експортерам та імпортерам законно торгувати з ним.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін США оприлюднить новий іранський санкційний список у найближчий понеділок, 5 листопада.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив також, що міжнародна платіжна банківська система SWIFT може опинитися під американськими санкціями, якщо продовжить надавати послуги іранським фінансовим компаніям з нового санкційного списку.