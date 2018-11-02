США можуть ввести санкції проти системи SWIFT в разі співпраці з Іраном

Мінфін США оприлюднить новий іранський санкційний список в найближчий понеділок, 5 листопада.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив у п'ятницю, що міжнародна платіжна банківська система SWIFT може опинитися під американськими санкціями.

Це станеться у випадку, якщо SWIFT продовжить надавати послуги іранським фінансовим компаніям з нового санкційного списку, пише Голос Америки.

«SWIFT нічим не відрізняється від будь-якої іншої компанії. Ми рекомендували SWIFT відключити від своїх послуг усі іранські фінансові установи, які будуть занесені в санкційний список», – заявив Мнучин в бесіді з журналістами.

Мнучин не навів назви фінансових інститутів, які опиняться під санкціями.

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Мінфін США оприлюднить новий іранський санкційний список у найближчий понеділок, 5 листопада.

За словами Мнучина, загалом у список внесли більше 300 компаній, включаючи сотні юридичних осіб, які раніше були звільнені від санкцій завдяки «ядерній угоді» з Іраном.

Держсекретар Майк Помпео заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати тимчасово виведуть з-під санкцій вісім юрисдикцій, пов'язаних з Іраном. Їм дозволять імпортувати іранську нафту після того, як набудуть чинності нові санкції. Помпео не уточнив, про яких саме юрисдикції йде мова.

«Ми збираємося виділити певну квоту (на купівлю нафти) для восьми юрисдикцій, але тільки тому, що вони значно скоротили видобуток власної нафти і продемонстрували готовність до співпраці в багатьох інших сферах», – уточнив Помпео.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у середу, 3 жовтня, наказав Сполученим Штатам Америки зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів і послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації.

3 жовтня Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати виходять з Договору про дружбу, економічних відносинах і консульських правах з Іраном від 1955 року.