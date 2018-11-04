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ЗМІ дізналися про секретну угоду Мей з Євросоюзом щодо Brexit

08:54, 04 листопада 2018
Світ
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Тереза Мей / REUTERS

Прем'єр-міністру Терези Мей вдалося домовитися з європейськими переговірниками щодо виходу Британії з Євросоюзу про поступку, в результаті якої вся Великобританія залишиться в Митному союзі ЄС.

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Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставлені джерела.

У підсумковому документі про вихід Великобританії з Євросоюзу буде прописана угода про збереження членства Британії в Митному союзі, причому Лондон залишить за собою право виходу з угоди. Таким чином, Мей хоче переконати євроскептиків, що Британія не залишиться в Митному союзі назавжди, пише Times. За даними газети, поступка Євросоюзу полягає у визнанні за Британією права здійснювати контроль товарів «на ринку», тобто на фабриках і в магазинах, а не на кордоні, передає РБК.

Крім того, за даними газети, Мей може домовитися про майбутнє економічне партнерство з Брюсселем, яке дозволить Британії зберегти можливість відкритої торгівлі з Євросоюзом за тією ж моделлю, на підставі якої ЄС веде співпрацю з Канадою.

Переговори щодо Brexit знаходяться на "більш просунутому етапі, ніж повідомлялося раніше", зазначає Times. Підсумковий документ складатиметься з понад 50 сторінок.

Збереження Британії в Митному союзі ЄС дозволить уникнути створення кордону між Північною Ірландією і республікою Ірландія. Питання кордону залишалося однією з найбільш суперечливих тем переговорів щодо Brexit. За умовами угоди 1998 року, яка урегулювала релігійний конфлікт в Північній Ірландії, кордон з Ірландією — прозорий. Вихід Британії з Митного союзу ЄС та Єдиного європейського ринку зобов'язав би британську владу поставити на кордоні КПП і прикордонників, що ускладнило б життя громадянам і бізнесам двох Ірландій. Лондон наполягав на виході з цих інститутів для можливості ведення незалежної від ЄС торгової політики.

Раніше, як писала та ж The Times з посиланням на джерела, Мей домовилася з Брюсселем про збереження доступу британських фінансових компаній до європейських ринків після Brexit.

Офіс Мей вже прокоментував статтю The Times. «Це все спекуляції. Прем'єр-міністр дала ясно зрозуміти, що ми досягаємо гарного прогресу щодо майбутніх відносин і 95% майбутньої угоди вже врегульовані», — наводить Reuters коментар уряду Британії.

Офіційно Brexit запланований на 29 березня 2019 року, після чого настане перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

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Теги: #Євросоюз#Тереза Мей#Brexit