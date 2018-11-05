У Білорусі пустять з молотка старий літак Лукашенка

Наразі президент Білорусі літає на елітному Boeing-767.

Білоруська авіакомпанія «Белавиа» виставила на аукціон літак ТУ-154M, на якому раніше літав президент Олександр Лукашенко, а потім – члени білоруського уряду.

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Як повідомляє TUT.BY, інформація про торги з'явилася в газеті «Звязда». На продаж виставлено літак 1995 року випуску з бортовим номером EW-85815.

Початкова ціна лота - близько 4,3 мільйона рублів (4 292 900 рублів). Тому, хто захоче купити літак, потрібно буде заплатити 10% завдатку.

Торги пройдуть до кінця цього року, 5 грудня.

Зараз основний літак президента Білорусі – Boeing-767 у ВІП-компонуванні.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь ніколи не прийде в Україну на танках – тільки на комбайнах, тракторах, тролейбусах і автобусах.