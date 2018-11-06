У людства лишилось два роки, щоб зупинити власне вимирання

В ООН закликали якомога швидше почати глобальну роботу із захисту біологічної різноманітності.

Світ повинен негайно укласти нову угоду про захист природи. І зробити це потрібно максимум за найближчі два роки, інакше людство може стати першим видом, який задокументує власне ж вимирання.

Про це, як пише The Guardian, застерегла керівник відділу ООН з біологічного різноманіття. Перед міжнародною конференцією, присвяченою обговоренню краху екосистеми Землі, Крістіна Палмер заявила, що люди в усіх країнах світу повинні натиснути на свої уряди, щоб змусити їх встановити амбітні глобальні цілі до 2020 року із захисту комах, птахів, рослин і ссавців, необхідних для виробництва продуктів харчування, чистої води і зв’язування шкідливих вуглецевих викидів.

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«Втрата біологічного різноманіття – це тихий вбивця. Вона відрізняється від кліматичних змін, вплив яких люди відчувають у повсякденному житті. У випадку біологічного різноманіття все не так очевидно. Але в момент, коли зміни стануть відчутними, буде вже запізно», - застерегла Палмер.

Вона керує Конвенцією ООН з біологічного різноманіття – світового органу, відповідального за збереження природних систем підтримки життя на планеті, від яких залежить доля людства. В організацію входять 195 країн і Євросоюз. Представники всіх країн-учасниць приїдуть в Шарм-ель-Шейх у Єгипті, щоб почати обговорювати нові рамки для захисту екосистеми і дикої природи на планеті. Це буде початок дворічних запеклих переговорів, кульмінацією яких повинна стати наступна така конференція, яка пройде в Пекіні у 2020 році.

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Людство вже укладало дві угоди про збереження біологічного різноманіття: в 2002 і 2010 роках. Але ці домовленості не змогли запобігти початку найбільшого вимирання всього живого на Землі з часів загибелі динозаврів.