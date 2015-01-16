Померла актриса Римма Маркова
17:11, 16 січня 2015Світ
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На 90-му році життя померла народна артистка РФ Римма Маркова.
Римма Маркова у фільмі "Покровські ворота" / ruskino.ru
Про це повідомив ТАСС з посиланням на дочку акторки Тетяну.
"Вона померла в реанімації Боткінської лікарні, - сказала дочка Маркової. - Прощання відбудеться 17 січня на Ніколо - Архангельському цвинтарі". Вона не уточнила причину смерті актриси.
Читайте такожПомерла найтитулованіша жінка в світі герцогиня АльбаСеред найвідоміших фільмів за участю Римми Маркової - "Вічний поклик", "Рідня", "Покровські ворота", "Гардемарини, вперед" та інші.
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