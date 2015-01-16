Померла актриса Римма Маркова

Про це повідомив ТАСС з посиланням на дочку акторки Тетяну.

"Вона померла в реанімації Боткінської лікарні, - сказала дочка Маркової. - Прощання відбудеться 17 січня на Ніколо - Архангельському цвинтарі". Вона не уточнила причину смерті актриси.

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