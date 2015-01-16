Терористи планували вбивства поліцейських в Бельгії

Про це заявив представник бельгійської прокуратури Тьєрі Вертс, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.

Він додав, що в ході нічної облави були вилучені зброя, боєприпаси й вибухові речовини, а також поліцейська форма і велика сума грошей.

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Заплановані атаки були неминучими, сказав він, додавши, що двоє підозрюваних, які були вбиті в Верв'є в ході рейдів, досі не ідентифіковані.

Напередодні в Бельгії пройшла масштабна операція проти мережі ісламістських екстремістів, які готували теракти. У місті Верв'є поблизу Льєжа в сутичці з поліцією було вбито два терористи, які ймовірно вприбулі з війни в Сирії на боці джихадистів.

Рівень терористичної загрози в країні піднято до трьох за чотирибальною шкалою.