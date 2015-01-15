У Бельгії проводять АТО: загинули три людини
Під час поліцейської спецоперації в Бельгії неподалік від центральних кварталів міста Вервьє, розташованого на сході країни поблизу кордону з Німеччиною, загинули три людини.
Про це повідомляє Deutcshe Welle з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.
За інформацією каналу, в Вервьє сталося кілька вибухів в районі вокзалу. Операція по знешкодженню угруповання ісламістів ще не завершена.
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За відомостями агентства dpa, спецоперація поліції була спрямована проти кількох радикальних ісламістів, які повернулися в країну з Сирії, де брали участь у бойових діях, і перебували під наглядом правоохоронних органів. У Вервьє проживають не менше десяти таких ”поверненців”, передав телеканал RTL-Info.
Офіційного підтвердження повідомлень про жертви під час антитерористичної операції поки не надійшло.
На 20.00 за місцевим часом призначена прес-конференція бельгійської поліції.
The scene in #Verviers, #Belgiumpic.twitter.com/IOfPa3sCxo
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 15 Січень 2015