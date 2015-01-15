У Бельгії проводять АТО: загинули три людини

Про це повідомляє Deutcshe Welle з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

За інформацією каналу, в Вервьє сталося кілька вибухів в районі вокзалу. Операція по знешкодженню угруповання ісламістів ще не завершена.

Читайте такожПоліція встановила особу чоловіка, який погрожував вибухом в редакції бельгійської газети Le Soir

За відомостями агентства dpa, спецоперація поліції була спрямована проти кількох радикальних ісламістів, які повернулися в країну з Сирії, де брали участь у бойових діях, і перебували під наглядом правоохоронних органів. У Вервьє проживають не менше десяти таких ”поверненців”, передав телеканал RTL-Info.

Офіційного підтвердження повідомлень про жертви під час антитерористичної операції поки не надійшло.

На 20.00 за місцевим часом призначена прес-конференція бельгійської поліції.