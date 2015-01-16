Єврокомісія посилила заходи безпеки біля штаб-квартири в Брюсселі

Про це повідомила журналістам прес-секретар Єврокомісії Міна Андрєєва, передають РИА Новости.

"Єврокомісія уважно стежить за останніми подіями в Бельгії. Ми знаходимося в постійному контакті з поліцією Бельгії, щоб бути впевненими, що наші заходи безпеки є достатніми. На даний момент нам не відомо про які-небудь спеціальні загрози, які загрожують інститутам ЄС. Ми будемо регулярно переоцінювати ситуацію", - сказала вона.

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Незважаючи на це, Єврокомісія запровадила деякі додаткові заходи контролю", зокрема, збільшивши контроль на вході до будівель Єврокомісії, сказав вона. "Однак це лише запобіжний захід", - додала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 січня правоохоронні органи Бельгіїпровели антитерористичну операцію в місті Верв'є, в ході якої двоє передбачуваних терористів були ліквідовані, один затриманий. У деяких районах країни підвищений рівень загрози національній безпеці. Рейди проводилися щодо повернулися з Сирії передбачуваних терористів, які планували "масштабні атаки", їх причетність до терактів у Парижі поки не доведена.