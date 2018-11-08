США введуть нові санкції проти Росії "у відповідності до закону" - Держдеп

У Держдепі не відповіли на питання про те, коли саме будуть введені додаткові санкції.

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї, однак Вашингтон повинен "ретельно прорахувати, яким буде ефект від цих санкцій на національну безпеку".

Про це сказав у середу, виступаючи на прес-брифінгу у Вашингтоні заступник прес-секретаря Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає Голос Америки.

Відповідаючи на питання про те, що повинно відбутися після повідомлення Конгресу про те, що Росія відмовилася гарантувати незастосування хімзброї, Палладіно сказав: "Ми зробили те, чого від нас вимагає закон - поінформували Конгрес... По мірі того, як буде просуватися процес, ми будемо виконувати вимоги закону".

Палладіно відмовився відповісти на питання про те, коли саме будуть введені додаткові санкції. Він заявив, що це "тривалий процес" і додав, що США хочуть ввести санкції "в повній відповідності до закону".

"Ми повинні ретельно розглянути те, як ці санкції можуть вплинути на інтереси національної безпеки США... Поки що я можу сказати тільки це. Однак, ми ставимося до цього питання дуже серйозно", - заявив Палладіно.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи розглядають США призупинення дипломатичних відносин з Москвою в якості однієї з можливих санкцій, Палладіно знову повторив, що Держдепартамент "буде слідувати вимогам закону". Він додав, що не збирається "пророкувати" те, які саме санкції будуть введені проти Кремля.

Раніше УНІАН повідомляв, що США готують нові "драконівські" санкції проти Росії. Зокрема, Держдепартамент США повідомив Конгрес про недотримання Росією положень закону про заборону військового застосування хімічної зброї від 1991 року.

Перший пакет обмежень був введений в кінці серпня 2018 року як реакція США на отруєння в Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичним речовиною.

Конгрес США дав Росії 90 днів для пояснень отруєння в Солсбері і надання гарантій, що подібне не повториться.

Другий пакет санкцій передбачає введення жорстких обмежень щодо Росії.