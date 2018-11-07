США готують нові "драконівські" санкції проти Росії

Паралельно з "драконівськими санкціями" у Конгресі США розглядається законопроект, який його автори охрестили "санкціями з пекла".

Держдепартамент США повідомив Конгрес про недотримання Росією положень закону про заборону військового застосування хімічної зброї від 1991 року.

Про це заявила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт, передає Reuters.

"Сьогодні Держдепартамент повідомив конгресу, що ми не можемо підтвердити, що Російська Федерація дотримується умов, встановлених Законом про ліквідацію хімічного і біологічної зброї 1991 року. Ми маємо намір діяти у відповідності з положеннями цього закону, який передбачає застосування додаткових санкцій", - сказала Ноєрт.

Перший пакет обмежень був введений в кінці серпня 2018 року як реакція США на отруєння в Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичним речовиною.

Конгрес США дав Росії 90 днів для пояснень отруєння в Солсбері й надання гарантій, що подібне не повториться. Держдепартамент США 6 листопада повідомив Конгрес, що Росія не виконала цих вимог. Це призвело до запуску механізму застосування другого пакету санкцій.

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Другий пакет санкцій передбачає введення жорстких обмежень щодо Росії, пише Бі-Бі-Сі. Заборону для американських банків на надання кредитів уряду Росії, якщо це не кредити на купівлю продуктів харчування або сільгосппродукції. Практично повна заборона на взаємну торгівлю. Виключенням є експорт із США товарів сільськогосподарського сектора. Обмеження або заморожування дипломатичних відносин між США і урядом Росії. Заборону на авіаперельоти компаніям, які контролюються урядом країни. Під цю норму підпадає "Аерофлот". Закон також передбачає введення персональних санкцій проти людей, які брали участь у поширенні хімічної зброї.

Мова йде про заборону на будь-які контракти та угоди між урядом США і людьми з "чорного" списку. Крім того, забороняється імпорт в США продукції або послуг, вироблених тими, хто потрапив під санкції, або пов'язаними з ними компаніями.

Винятками є товари чи послуги, особливо значущі для безпеки США, або ситуації, коли замінити постачальника неможливо.

"Санкції працюють. Вони завдають збитків російській владі, а також тим, хто допомагає Росії здійснювати її підривні дії. Ми робимо так, щоб розплата за дії всіх цих суб'єктів була більшою", - сказав Бі-Бі-Сі представник Держдепартаменту США Девід Теслер.

"Ми хочемо донести до них думку про те, що не можна і далі безкарно вчиняти такі дії. Санкції будуть діяти доти, поки ми не побачимо принципову зміну поведінки", - додав він.

Паралельно з "драконівськими санкціями" у Конгресі США розглядається законопроект, який його автори охрестили "санкціями з пекла".

В економічній частині законопроекту міститься заборона на операції і заморожування активів у США семи російських банківських структур, що вже знаходяться в санкційному режимі, в тому числі "Сбербанку", ВТБ, "Внєшекономбанку" і "Промсвязьбанку".

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На практиці це буде означати неможливість для цих банків стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США.

Крім цього, текст містить фактичну заборону на операції з російським держборгом з терміном обігу більше двох тижнів (але це буде стосуватися тільки нових випусків).

Документ пропонує поширити моніторинг порушення санкцій на діяльність страхових компаній та інші пункти, а також визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Законопроекти, що розглядаються в Сенаті говорять про глибоке і серйозне невдоволення з боку конгресу, адміністрації і народу США через зростаючу підривну діяльність з боку Росії. І ця активність [Москви] зберігається, незважаючи на всі кроки з нашої сторони", - сказав представник Держдепу Бі-Бі-Сі.