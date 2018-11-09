Адміністрація Трампа оголосила про нові правила подачі прохання про притулок

Представники Білого дому вважають, що американська система надання притулку переповнена величезною кількістю "необґрунтованих прохань" від іноземців.

В. о. генпрокурора США генерал Метью Вітакер і міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен оголосили 8 листопада про введення "Тимчасового остаточного правила", що встановлює новий порядок подання заяви про надання притулку в США.

Повідомлення про це було опубліковано на сайті Міністерства юстиції, пише Голос Америки.

Згідно з новим регламентом, право на подачу прохання про притулок втратять іноземці, які порушують указ президента про тимчасову заборону або обмеження на в'їзд до США через американо-мексиканський кордон.

У спільній заяві Вітакера і Нільсен говориться, що, "згідно з... діючим законодавством, президент має широкі повноваження для припинення або заборони на в'їзд іноземців в США, якщо він вважатиме, що ця міра послужить інтересам національної безпеки".

Читайте також"Расистська свиня!": Трампа обізвали в прямому ефірі телеканалу

Представники Білого дому додають, що американська система надання притулку "переповнена величезною кількістю "необґрунтованих прохань" від іноземців. Це, в свою чергу, заважає владі давати притулок тим, хто його дійсно заслуговує".

"Користуючись повноваженнями, наданими нам Конгресом, ми позбавляємо права на притулок іноземців, які порушують рішення президента про припинення в'їзду або інші заборони", - йдеться в документі.

У 208 статті Закону про імміграцію та громадянство йдеться, що "генеральний прокурор має право своїм наказом... накласти будь-які обмеження на подання прохань про притулок". Нільсен і Вітакер уточнили, що нове правило було введено на прохання президента Трампа, і що воно не має зворотної сили (тобто не відноситься до заявок про притулок, поданих раніше).

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати наступного тижня указ, що обмежує можливість іноземців подати заяву на отримання притулку в країні.