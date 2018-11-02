Трамп збирається посилити правила надання притулку в США
Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати наступного тижня указ, що обмежує можливість іноземців подати заяву на отримання притулку в країні.
За словами президента США, за новими правилами притулок можна буде попросити лише в офіційних прикордонних пунктах, а не після в'їзду в країну, повідомляє The Hill.
Трамп зазначив, що іноземці часто користуються американською імміграційною системою, повідомляючи неправдиву інформацію про підстави для надання притулку.
"Згідно з цим планом іноземці більше не отримають вільний прохід в країну незаконним шляхом, подаючи безпідставні заяви в пошуках притулку", - заявив президент журналістам у Білому домі.
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Дональд Трамп наполягає, що його план буде "повністю законним". За його словами, будь-які прохачі притулку, яких спіймають на незаконному перетині кордону, будуть розміщуватися в наметах і не будуть звільнені до судового розгляду.
"Ми будуємо величезну кількість наметів і будемо тримати їх у наметах", - сказав він.
Видання The Hill нагадує, що Акт про імміграцію та громадянство 1965 року говорить, що будь-який іммігрант в США може подати заяву на отримання притулку незалежно від того, як він в'їхав у США.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп планує позбавити права отримання американського громадянства народилися на території США дітей негромадян країни або незаконних мігрантів.