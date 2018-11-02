Трамп збирається посилити правила надання притулку в США

Трамп зазначив, що іноземці часто користуються американською імміграційної системою, повідомляючи неправдиву інформацію про підстави для надання притулку.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати наступного тижня указ, що обмежує можливість іноземців подати заяву на отримання притулку в країні.

За словами президента США, за новими правилами притулок можна буде попросити лише в офіційних прикордонних пунктах, а не після в'їзду в країну, повідомляє The Hill.

Трамп зазначив, що іноземці часто користуються американською імміграційною системою, повідомляючи неправдиву інформацію про підстави для надання притулку.

"Згідно з цим планом іноземці більше не отримають вільний прохід в країну незаконним шляхом, подаючи безпідставні заяви в пошуках притулку", - заявив президент журналістам у Білому домі.

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Дональд Трамп наполягає, що його план буде "повністю законним". За його словами, будь-які прохачі притулку, яких спіймають на незаконному перетині кордону, будуть розміщуватися в наметах і не будуть звільнені до судового розгляду.

"Ми будуємо величезну кількість наметів і будемо тримати їх у наметах", - сказав він.

Видання The Hill нагадує, що Акт про імміграцію та громадянство 1965 року говорить, що будь-який іммігрант в США може подати заяву на отримання притулку незалежно від того, як він в'їхав у США.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп планує позбавити права отримання американського громадянства народилися на території США дітей негромадян країни або незаконних мігрантів.