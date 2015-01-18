Великобританія і США хочуть організувати зустріч країн коаліції з боротьби ІД

Держсекретар США Джон Керрі і глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд мають намір у четвер в Лондоні організувати зустріч членів коаліції країн, що протидіють угруповання "Ісламська держава" в Сирії і Іраку. Про це повідомило агентство France Presse, пише ТАСС.

Читайте такожКеррі та Лавров зустрілися в Римі обговорити питання України та Сирії

За даними його джерел, планується, що представники країн обговорять поточний прогрес, досягнутий в боротьбі з ісламістами.

Раніше Хаммонд на спільній прес-конференції зі своїм фінським колегою Ерккі Туомиойє висловив думку, що мотивом для злочинців, які вчинили у середу в Парижі напад на редакцію тижневика "Шарлі ебдо", послужило протистояння між Заходом і ІГ, яке розгорнулося на Близькому Сході.