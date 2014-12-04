Керрі: Росіянам доводиться платити за помилки влади
Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Росія продовжує постачати зброю на Схід України, а російські солдати помирають в боях проти української армії.
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на The New York Times, про це американський дипломат заявив під час виступу на засіданні ОБСЄ, яке відбулося у швейцарському місті Базель.
"Таким чином, Росія не виконує свої міжнародні зобов'язання, а також зобов'язання в рамках ОБСЄ та документів, які вона, між іншим, підписала", - сказав Керрі.
Він додав, що від такої поведінки страждає довіра до Росії. А за помилки влади доводиться платити росіянам.
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"Громадянам доводиться платити важку економічну та людську ціну, включаючи життя сотень російських солдатів, які боролися і загинули в країні, в якій вони не мають права перебувати", - додав Держсекретар США.
Видання пише, що Росія наполегливо заперечує, що її солдати знаходяться на Сході України і ведуть бій проти української армії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився коментувати слова американського дипломата. У свою чергу Керрі на засідання ОБСЄ заявив, що бачить відновлення довіри до Росії тільки за умови миру в Україні.